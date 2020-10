Policjanci zatrzymali po pościgu dwóch sprawców kradzieży samochodu Data publikacji 30.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki dynamicznej akcji pościgowej policjantów ruchu drogowego lubińskiej komendy, do celi w komendzie trafili dwaj mieszkańcy Zgorzelca. Mężczyźni nie zatrzymali się do kontroli drogowej. Okazało się bowiem, że jechali skradzionym wcześniej z terenu Wrocławia samochodem osobowym o wartości 32 tysięcy złotych. Pojazd został odzyskany i przekazany właścicielowi. W trakcie czynności procesowych, wykonywanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław Krzyki, ustalono, że podejrzani mają dodatkowo na koncie kradzież trzech innych samochodów. Decyzją sądu sprawcy najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Do zdarzenia doszło około 2.00 w nocy kilka dni temu. Policjanci ruchu drogowego z Lubina podczas służby zauważyli Fiata 500, którym podróżowali dwaj mężczyźni. Postanowili zatrzymać kierującego do kontroli. Funkcjonariusz dał znak kierowcy do zatrzymania się. Ten początkowo zwolnił, a następnie gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku drogi krajowej nr 3. Policjanci natychmiast rozpoczęli pościg za pojazdem używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Do akcji pościgowej dołączyły patrole prewencji. Kierujący samochodem w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na pas zieleni i uszkodził ogrodzenie. Sprawcy wybiegli z porzuconego pojazdu i kontynuowali ucieczkę pieszo. Nie mieli jednak szans. Szybko zostali zatrzymani przez policjantów.

Po wylegitymowaniu obu mężczyzn okazało się, że są mieszkańcami Zgorzelca w wieku 30 i 39 lat. Dodatkowo, kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Po zatrzymaniu uciekinierów policjanci dokładnie sprawdzili porzucony samochód, w którym znaleźli narzędzia mogące służyć do kradzieży aut, a także liczne ślady, świadczące, że właśnie ten pojazd został skradziony. Przy jednym z mężczyzn, funkcjonariusze ujawnili też sporą gotówkę. Odzyskany pojazd o wartości 32 tysięcy złotych został przekazany szczęśliwemu właścicielowi.

Sprawa okazała się rozwojowa. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzili już kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław Krzyki, bo na ich terenie doszło do przestępstwa kradzieży. W trakcie czynności udowodnili mężczyznom dodatkowo kradzież 3 innych aut. Łupem przestępców padły 3 samochody: dwa Fiaty 500 skradzione z terenu Wrocławia i Zgorzelca oraz Fiat Panda skradziony z terenu Legnicy. Łączna wartość skradzionych pojazdów to około 90 tysięcy złotych. Wszystkie zostały odzyskane.

Zebrany przez wrocławskich śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów. Może im grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 30-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Mężczyźni ci byli już notowani za podobne przestępstwa. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

asp. szt. Monika Kaleta