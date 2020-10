Ukradli ponad tonę łososia. 6 osób usłyszało zarzuty Data publikacji 30.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Ustce zatrzymali 6 osób, które wspólnie kradły rybę z zakładu pracy. Policjanci ustalili, że właściciel stracił ponad tonę łososia i poniósł straty w wysokości 56 tys. zł. Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży i wkrótce odpowiedzą za przestępstwo. Grozi im do 5 lat więzienia

Usteccy policjanci ustalili, że na terenie jednego z zakładów pracy w powiecie słupskim ma miejsce kradzieży ryby. Do przestępstwa dochodziło we wrześniu br. Jak ustalili mundurowi, sprawcy ukradli 1040 kg łososia, co dało straty w wysokości 56 tys. zł. Zajmując się tą sprawą, policjanci prowadzili szeroko zakrojone działania operacyjne, co skutkowało m.in. ustaleniem osób, które mają związek z przestępstwem.

Okazało się, że kradzieży dopuściło się 5 mężczyzn w wieku od 21 do 70 lat i kobieta w wieku 22 lat. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji. Podejrzanym śledczy przedstawili zarzuty kradzieży. Wkrótce wszyscy odpowiedzą za przestępstwo, które zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)