Policjanci zabezpieczyli blisko 50 kilogramów narkotyków Data publikacji 02.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. 20-latek w wynajmowanym mieszkaniu posiadał blisko 47 kg klefedronu, ponad 2 litry płynnej amfetaminy oraz ok. 1,70 kg siarczanu amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji uzyskali informację, że na terenie powiatu Grodziskiego mężczyzna może zajmować się wytwarzaniem oraz posiadać znaczną ilość narkotyków. Zorganizowali działania i skontrolowali lokal. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, piwnic, policjanci znaleźli między innymi płynną amfetaminę, klefedron, substancję sypką, którą przesłano do dalszych badań oraz pieniądze w kwocie 6 tys. złotych. Funkcjonariusze przejęli także wagi, odczynniki chemiczne oraz różnego rodzaju sprzęt mogący służyć do wytwarzania bądź przetwarzania substancji psychotropowych.

20-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Po badaniu i zważaniu narkotyków okazało się, że w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli blisko 47 kg klefedronu, ponad 2 litry płynnej amfetaminy oraz ok. 1,70 kg siarczanu amfetaminy.

Z zabezpieczonych narkotyków można było uzyskać ponad 50 tys. porcji narkotyków o łącznej wartości 3,4 mln złotych.

Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów przygotowania do wprowadzenia znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu 20-latek został aresztowany na okres 3 miesięcy. Za przestępstw posiadania znacznej ilości środków odurzających może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / kp)