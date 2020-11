Areszt dla narkotykowego plantatora Data publikacji 02.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Oświęcimscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli na terenie województwa śląskiego marihuanę o czarnorynkowej wartości 870 tysięcy złotych. Zatrzymany został 24-letni plantator konopi, który wkrótce zamierzał wprowadzić narkotyki do obrotu, trafił już do aresztu.

Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej nieprzerwanie prowadzą działania, eliminujące przede wszystkim przestępców czerpiących zyski z procederu narkotykowego. W połowie października br. policjanci z komendy powiatowej w Oświęcimiu, weryfikując operacyjne ustalenia, przeszukali pomieszczenia mieszkalne w domu jednorodzinnym 24-letniego mieszkańca Śląska. Funkcjonariusze znaleźli tam kartony wypełnione ściętymi konopiami indyjskimi. Natomiast na strychu odkryli suszarnie z drugą częścią zebranych plonów. Kilkaset krzaków konopi indyjskich suszyło się na sznurkach rozwieszonych pod połacią dachu oraz na podłodze. Łącznie policjanci zabezpieczyli 29 kg marihuany. Właściciel plantacji został zatrzymany i trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy.

Z zabezpieczonej marihuany 24-latek mógł uzyskać kilkadziesiąt tysięcy działek dealerskich o szacowanej wartości 870 tysięcy złotych.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzuty uprawy konopi indyjskich oraz posiadania dużych ilości środków odurzających. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, do czego sąd się przychylił. Tak więc podejrzany wprost z sali rozpraw trafił do jednego z aresztów śledczych. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)