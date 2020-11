Dzieci przebywające na kwarantannie domowej dziękują policjantom za to, że odwiedzają je każdego dnia Data publikacji 01.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wszyscy mamy świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Każdego dnia policjanci ryzykując zakażeniem tym groźnym patogenem, dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich. Mundurowi codziennie realizują wiele zadań, aby opanować rozprzestrzenianie się epidemii. Sprawdzają między innymi, czy osoby objęte kwarantanną domową pozostają w miejscu zamieszkania. Wiele z nich to dzieci, które jak nikt inny potrafią wywołać na twarzach funkcjonariuszy uśmiech. Wystarczy słowo dziękuję, radość okazana na widok policjanta, czy kolorowy rysunek stworzony specjalnie dla mundurowych. Takich drobnych gestów jest sporo, a każdy dodaje nowych sił policjantom do dalszej pracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Jaworscy mundurowi codziennie realizują wiele zadań, aby opanować rozprzestrzenianie się epidemii. Nie tylko sprawdzają, czy mieszkańcy zgodnie z zaleceniami stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust, ale także każdego dnia udają się do osób przybywających na terenie miasta i całego powiatu, które są poddane domowej kwarantannie, aby sprawdzić, czy przestrzegają oni zasad i faktycznie pozostają w miejscu zamieszkania.

Często możemy zaobserwować, jak z tych codziennych wizyt funkcjonariuszy cieszą się małe dzieci, które każdego dnia czekają, aż radiowóz podjedzie pod ich dom, a wtedy będą mogły wyjść do okna i pomachać pani policjantce czy panu policjantowi. Niezwykle miłe jest, kiedy mundurowi mogą usłyszeć, jak dzieci krzyczą z okien, dziękując im za to, że je chronią. Niejednokrotnie, podczas sprawdzania kwarantanny domowej, funkcjonariusze mogli zobaczyć, jak najmłodsi wystawiają do okien kolorowe rysunki pełne czerwonych serduszek, co niewątpliwie za każdym razem przywołuje uśmiech na twarzach policjantów.

Takie drobne gesty nie tylko sprawiają mundurowym radość, ale dają im również ogromną siłę i motywują do dalszej pracy na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Jaworze

Opis filmu: Film przedstawia jak umundurowana policjantka stojąc przed blokiem mieszkalnym z maseczką na twarzy stoi przy radiowozie i trzyma przy uchu telefon komórkowy i rozmawia przez okno z ludźmi przebywającymi na kwarantannie w swoich domach. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.48 MB)