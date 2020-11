Podziękowanie dla policjantów za zabezpieczenie protestów Data publikacji 02.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tczewskich policjantów wpłynęło podziękowanie od jednego z mieszkańców, za ich zaangażowanie podczas ostatnich protestów na terenie miasta. Autor podziękowań w przesłanym do komendy mailu napisał „pragnę podziękować tczewskiej policji za profesjonalne i odpowiedzialne zachowanie w trakcie ostatnich protestów na ulicach miasta. Policjanci wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie”.

W miniony czwartek, 29.10.2020 r., do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie wpłynęło podziękowanie dla policjantów za zaangażowanie podczas ostatnich protestów na terenie miasta. W napisanym e-mailu jeden z mieszkańców dziękuje mundurowym: „pragnę podziękować tczewskiej policji za profesjonalne i odpowiedzialne zachowanie w trakcie ostatnich protestów na ulicach miasta. Policjanci wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie”. „Byłem świadkiem działań funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali dość niespokojną w mojej ocenie grupę. Grupa ta dwukrotnie próbowała zbliżyć się do idących ulicami Tczewa manifestujących. Choć z zapowiedzi wynikało, że będą jedynie pilnować wejścia do kościoła, to w rzeczywistości przemieszczali się ulicą, wznosząc okrzyki i szukając prowokacji. Policja zadziałała sprawnie i stanowczo. Na uznanie zasługuje także zabezpieczanie samych pochodów, w których uczestniczą moi bliscy – tak trzymać Panie i Panowie!”

Podczas zabezpieczania protestów policjanci koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności w ruchu drogowym. Stróże prawa zwracają uwagę na to, czy nie dochodzi do aktów wandalizmu i aktów agresji pomiędzy uczestnikami protestu i osobami o antagonistycznych poglądach.

(KWP w Gdańsku/js)