Policjantka jadąc z rodziną zatrzymała nietrzeźwego kierującego, który nie miał uprawnień Data publikacji 02.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, która w czasie wolnym od służby zakończyła niebezpieczną jazdę pijanego kierowcy i być może zapobiegła tragedii. 41-letni obcokrajowiec, który jechał „zygzakiem” miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariuszka uniemożliwiła kierującemu dalszą jazdę. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie bez wymaganych uprawnień usłyszy zarzuty. Zatrzymanemu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara finansowa.

Policjantem jest się też po służbie. Tę tezę kolejny raz potwierdziła swoim zachowaniem policjantka z zespołu ds. wykroczeń chojnickiej komendy Policji.

Funkcjonariuszka, podróżując wczoraj, 1 listopada.2020 r. wraz z rodziną ul. Strzelecką w kierunku ul. Zielonej w Chojnicach zauważyła daewoo, którego kierujący nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy, nie stosował się do przepisów ruchu drogowego. To wzbudziło w policjantce podejrzenie, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariuszka, widząc jakie niebezpieczeństwo może ten kierujący stwarzać dla innych uczestników ruchu, natychmiast zatrzymała to auto i wyjęła kluczyki ze stacyjki. W trakcie ujęcia funkcjonariuszka od razu wyczuła od kierowcy silny zapach alkoholu. W tym samym czasie tą właśnie ulicą przejeżdżał patrol ruchu drogowego, który to niezwłocznie podjął czynności w związku z ujęciem nietrzeźwego kierującego.

Funkcjonariusze drogówki przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu i okazało się, że 41-latek miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że obcokrajowiec nie posiadał uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz za popełnione wykroczenia drogowe.

Dzięki właściwej i szybkiej reakcji policjantki najprawdopodobniej nie doszło do kolejnej tragedii na drodze. Nietrzeźwi kierowcy są dużym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Policjanci apelują. Jeżeli podejrzewasz, że jadący przed Tobą kierowca jest nietrzeźwy, natychmiast poinformuj o tym dyżurnego Policji. We wskazane miejsce natychmiast skierowany zostanie patrol.

(KWP w Gdańsku / kp)