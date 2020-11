Dzielnicowi odnaleźli zaginionego mężczyznę Data publikacji 02.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z II Rewiru Dzielnicowych widzewskiego komisariatu odnaleźli zaginionego, schorowanego mężczyznę. Dzięki szeroko zakrojonym poszukiwaniom 74-latek bezpiecznie wrócił do domu pod opiekę najbliższych.

1 listopada 2020 roku około godziny 17:30 na numer alarmowy policji zadzwoniła zaniepokojona żona, zgłaszając zaginięcie męża. Jak oświadczyła mężczyzna, ma poważne problemy zdrowotne. Niezwłocznie do miejsca zamieszkania zgłaszającej wysłany został patrol, którego funkcjonariusze w bezpośredniej rozmowie ustalili, że 74-latek godzinę wcześniej wyszedł przed dom. Żona w tym czasie zajęta była przygotowaniem posiłku.

Gdy małżonek długo nie wracał, kobieta wyszła sprawdzić co się z nim dzieje. Niestety nie było go przed domem ani w pobliżu. Policjanci po zebraniu niezbędnych informacji rozpoczęli intensywne poszukiwania. Wszystkie załogi pełniące służbę w mieście otrzymały szczegółowy opis wyglądu mężczyzny. Jednocześnie zgodnie z decyzją Komendanta VI Komisariatu ogłoszony został alarm dla podległych funkcjonariuszy, którzy zobligowani zostali do natychmiastowego przybycia do jednostki i włączenia się do poszukiwań.

Kilkugodzinne wysiłki stróżów prawa szczęśliwie zakończyły się tuż przed godziną 23:00. Zaginionym mężczyzną zaopiekowali się dzielnicowi, którzy zauważyli go na ulicy Pomorskiej. 74-latek stał zagubiony przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, nie wiedział, gdzie się znajduje i jak ma wrócić do domu. Policjanci zabrali mężczyznę do radiowozu i razem z nim pojechali do komisariatu przy ul. Wysokiej, gdzie na jego bezpieczny powrót oczekiwali najbliżsi.

(KWP w Łodzi/js)