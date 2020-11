Zniszczył wapienne figury przed kościołem, a na miejscu zostawił butelkę po alkoholu i buta Data publikacji 02.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pełniący służbę na terenie powiatu wrocławskiego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zniszczenie mienia znajdującego się przy jednym z obiektów sakralnych. Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły, że 49-latek wszedł pod osłoną nocy na teren przykościelny i zniszczył znajdujące się tam wapienne figury. Mężczyzna ten w chwili zdarzenia był pijany, a na miejscu pozostawił po sobie butelkę po alkoholu oraz buta. Po kilku godzinach trafił do policyjnego aresztu i teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Tuż po godzinie 9:00, w sobotę 31 października br., policjanci otrzymali informację o zdarzeniu, do którego doszło przy jednym z kościołów na ternie powiatu wrocławskiego. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie okazało się, że nieznany sprawca w nocy zniszczył figury świętych, które znajdowały się na dziedzińcu. Mundurowi zabezpieczyli materiał dowodowy m.in. w postaci buta, który zostawił domniemany sprawca i rozpoczęli poszukiwania osoby podejrzewanej o ten czyn.

Kontrola terenu przyległego do obiektu sakralnego i okolicznej wsi doprowadziła do zatrzymania 49-latka mogącego mieć związek z tym zdarzaniem. Mężczyzna został zatrzymany w okolicy jednego ze sklepów wielobranżowych. Był nietrzeźwy, a podczas jego kontroli i przeszukania miejsca zamieszkania, policjanci ujawnili skradziony różaniec oraz buta, który pasował wyglądem do tego pozostawionego na miejscu zdarzenia przez sprawcę.

49-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych i teraz dalsze decyzje w jego sprawie podejmie sąd. Jeśli okaże się, że zatrzymany mężczyzna jest sprawcą tego przestępstwa, to może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)