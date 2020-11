Policyjny pilotaż z ciężarną kobietą dotarł na czas Data publikacji 03.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci krośnieńskiej drogówki kolejny raz pomogli w sytuacji, w której liczy się każda minuta. Po uzyskaniu informacji, iż w pojeździe stojącym w korku, spowodowanym zdarzeniem drogowym, znajduje się ciężarna, której odeszły wody płodowe, natychmiast zareagowali. Przyszli rodzice eskortowani przez policyjny radiowóz bezpiecznie i szybko dotarli do szpitala, gdzie kobieta uzyskała fachową pomoc lekarską.

W piątek (30.10.2020 r.) około godziny 19.00, dyżurny krośnieńskiej komendy odebrał zgłoszenie o potrąceniu pieszego, do którego miało dojść w rejonie mostu Elizy, na ulicy Bohaterów Wojska Polskiego w Krośnie Odrzańskim. Do obsługi zdarzenia wyznaczeni zostali policjanci ruchu drogowego starszy sierżant Adam Zborowski oraz sierżant Grzegorz Nowak. Jak wynikało z dokonanych przez nich ustaleń, znajdujący się pod wpływem alkoholu mężczyzna, przechodząc pomiędzy oczekującymi na zmianę sygnalizacji świetlnej pojazdami, nagle wtargnął na jezdnię, wprost przed nadjeżdżający samochód. Na miejsce wezwano załogę pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala. Jak później ustalono, nic poważnego mu się nie stało, doznał on jedynie otarcia naskórka. Zaistniała sytuacja spowodowała jednak zablokowanie ruchu i powstanie korka, co okazało się bardzo kłopotliwe dla jednego z mężczyzn, który w tym czasie wiózł do szpitala ciężarną żonę, której odeszły już wody płodowe. O pomoc w dotarciu do placówki zdrowia poprosił jednego z obsługujących zdarzenie policjantów. Takie sytuacje wymagają szybkiej reakcji, gdyż liczy się każda minuta. Mundurowi po poinformowaniu dyżurnego jednostki o nietypowej interwencji, podjęli decyzję o pilotażu samochodu z ciężarną. Funkcjonariusze po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych zapewnili przyszłym rodzicom bezpieczny i szybki dojazd do szpitala, gdzie kobieta otrzymała fachową pomoc lekarską. Policjanci gratulują rodzicom synka, a maluszkowi życzą dużo zdrowia.

W przypadku tych funkcjonariuszy była to kolejna taka nietypowa interwencja:

(KWP w Gorzowie Wlkp./ kp)