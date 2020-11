Policjanci zatrzymali sprawcę usiłowania zabójstwa. Był także poszukiwany listami gończymi i ENA Data publikacji 03.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chrzanowscy policjanci wspólnie z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji z Krakowa zatrzymali 28-letniego mieszkańca Chrzanowa, podejrzanego o trzykrotne ugodzenie nożem 34-latka. Podejrzany decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie a za popełnione przestępstwo, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności. Z zakładu karnego będzie także rozliczny za inne przestępstwa. Był bowiem poszukiwany listami gończymi i Europejskim Nakazem Aresztowania także za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu z użyciem niebezpiecznego narzędzia i za sprawy narkotykowe.

W sobotę, 31.10.2020 r., w godzinach wieczornych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z użyciem noża. Natychmiast skierował na miejsce patrol, który pod wskazanym adresem ujawnił rannego 34-latka. Mundurowi niezwłocznie udzielili mu pierwszej pomocy, uciskając krwawiące rany, aż do momentu przyjazdu karetki pogotowia, która zabrała pokrzywdzonego do szpitala.

Tymczasem ustalono, że w godzinach wieczornych 28-letni mężczyzna wszedł do bloku, gdzie głośno dobijał się do jednego z mieszkań. Wówczas z innego mieszkania wyszedł 34-latek i zwrócił mężczyźnie uwagę, by się uspokoił. Następnie doszło między nimi do szarpaniny, podczas której 28-latek zadał w klatkę piersiową i brzuch kilka ciosów nożem 34-latkowi, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Działania operacyjne chrzanowskich kryminalnych pozwoliły ustalić tożsamość i miejsce przebywania nożownika. Następnego dnia, 01.11.2020 r., wspólnie z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym z Krakowa zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się w domu swego krewnego.

Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany czterema listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. M.in. za szereg przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a także za sprawy narkotykowe.

Wczoraj, 02.11.2020 r., zatrzymany został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie. Sąd Rejonowy w Chrzanowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie/js)