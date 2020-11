Policjanci uratowali życie starszego mężczyzny Data publikacji 03.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie patrolowania ulic Lubawki w powiecie kamiennogórskim st. sierż. Igor Maciołek oraz st. post. Mateusz Hyziak – policjanci z tamtejszego komisariatu, zostali powiadomieni przez jedną z mieszkanek o mężczyźnie, który nieprzytomny leżał na chodniku. Policjanci doskonale wiedzieli, że w przypadku takich sytuacji należy działać szybko. Starszy mężczyzna tracił oddech, a jego puls stawał się niewyczuwalny. Mundurowi natychmiast podjęli czynności reanimacyjne, dzięki którym przywrócili czynności życiowe u 70-latka. Mężczyznę następnie przekazano służbom medycznym.

Starszy sierżant Igor Maciołek oraz starszy posterunkowy Mateusz Hyziak 1 listopada br. podczas służby pełnionej na terenie Lubawki zostali powiadomieni przez jedną z mieszkanek, iż na chodniku leży starszy mężczyzna, który jest nieprzytomny. Funkcjonariusze szybko zorientowali się, że jego stan jest bardzo poważny, ponieważ zsiniał, jego puls stawał się niewyczuwalny, a oddech zanikał.

Policjanci niezwłocznie podjęli czynności reanimacyjne. Ułożyli mężczyznę na plecach w pozycji bezpiecznej, oczyścili mu drogi oddechowe, a następnie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W międzyczasie powiadomione zostało pogotowie ratunkowe i Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce. Do st. sierz. Igora Maciołka, który nie przestawał prowadzić akcji ratowniczej, dołączył po chwili znajdujący się w pobliżu zawodowy strażak z Jeleniej Góry. Do pomocy przybyli również strażacy z Lubawki, którzy przekazali urządzenie do defibrylacji oraz udzielili mundurowym wsparcia przy tlenoterapii mężczyzny. Podczas prowadzonej akcji 70-latek dwukrotnie odzyskiwał czynności życiowe. Za drugim razem skutecznie udało się przywrócić jego tętno i oddech. Policjanci przekazali mężczyznę z już zachowanymi parametrami życiowymi ratownikom medycznym.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawce wykazali się podczas tej trudnej interwencji dużym opanowaniem i niezwykłym profesjonalizmem, co zaowocowało uratowaniem tego co najcenniejsze – ludzkiego życia.

(KWP we Wrocławiu / kp)