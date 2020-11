Oszustwo na kryptowaluty. Gorzowianka straciła 47 tys. zł Data publikacji 03.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 32-letnia mieszkanka Gorzowa Wlkp. straciła 47 tys. zł. Padła ofiarą oszustów, zachęcona do inwestowania w kryptowaluty została tak zmanipulowana, że straciła pieniądze.

Do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że wyniku oszustwa straciła około 47 tysięcy złotych. Kobieta dostała na swojego e-maila wiadomość o nazwie programu „kryptogenum”- który miał służyć do pomnażania pieniędzy na giełdzie. Weszła w link podanej nazwy, która miała pozytywne recenzje i wypełniła formularz kontaktowy. W niedługim czasie ze zgłaszającą skontaktowała się konsultantką, która posługując się obcym akcentem wyjaśniła, jak działa strona i jak w szybki sposób można się wzbogacić. Oszukana kobieta zapytała, dlaczego dzwoniąca ma obcy akcent, ta oświadczyła, że pochodzi z Serbii, ale ma męża Polaka. Konsultantka zaproponowała na początek wpłatę do depozytu kwoty 250 dolarów ,przekazała, aby kobieta czekała na kontakt.

Następnie zadzwonił mężczyzna, który instruował telefonicznie krok po kroku, gdzie kobieta ma się zalogować, na jakiej stronie internetowej i ma zainstalować na swoim komputerze programo nazwie „ANYDESK” (jest to aplikacja do zdalnego pulpitu). Kobieta zainstalowała program, na którym widziała, jak na jej pulpicie wykonuje ruchy mężczyzna. Ten kazał jej się zalogować do swojego banku. Oszust zapewniał, żeby się nie martwiła, bo nie weźmie żadnego kredytu. Po jakimś czasie kobieta otrzymała wiadomość z banku, że kredyt został przyznany. Mężczyzna ponownie się skontaktował z kobietą, ponieważ chciał zweryfikować konto portfela kryptowalut, prosząc kobietę o dane z dowodu osobistego. Zmanipulowana kobieta przesłała mężczyźnie dane, które prosił. Zgodnie ze wskazówką zalogowała się również na stronie „ANYDESK” i mężczyzna swoim kursorem wskazał, na jakie konto mają trafić przelewy. Zachęcona rezultatami szybkiego zarobku dała się nakłonić do trzech przelewów na łączną kwotę 47 tysięcy złotych. Po czasie zadzwoniła do swojego banku sprawdzić środki na koncie i wtedy dowiedziała się, że została oszukana, a pieniędzy nie ma.

To nie jedyny przypadek, jaki został zgłoszony funkcjonariuszom w ostatnim czasie, dlatego. ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)