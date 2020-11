Uważajmy na oszustów Data publikacji 04.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępcy nieustannie szukają nowych sposobów, by się wzbogacić. Ich ofiarami często padają osoby starsze oraz samotne, które nie potrafią odmówić pomocy. Bądźmy czujni. Nie wpuszczajmy do swoich mieszkań osób, których nie znamy. Oszuści pod pretekstem pomocy mogą próbować dostać się do waszego mieszkania. Taka wizyta może mieć przykre zakończenie.

29 października br., po godzinie 13:00 do drzwi jednej z mieszkanek Kędzierzyna-Koźla zapukała kobieta w wieku około 30-lat. Nieznajoma poprosiła właścicielkę mieszkania o szklankę wody. 76-latka okazując dobre serce, wpuściła ją do środka. Gdy kobieta wyszła, seniorka zorientowała się, że została okradziona. Pokrzywdzona straciła 3 000 złotych.

Ponownie apelujemy o ostrożność i rozwagę. Nie wpuszczajmy do swoich mieszkań nieznajomych, którzy proszą nas o pomoc, szklankę wody, czy też lekarstwo. Jeżeli chcemy wspomóc taką osobę, pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. Nigdy nie wpuszczajmy jej do swojego mieszkania. Dla własnego bezpieczeństwa poinformujmy ją, żeby poczekała na klatce schodowej. Następnie po zamknięciu drzwi na klucz, możemy iść po to, co chcemy jej ofiarować. W takiej sytuacji warto również zawołać sąsiadów. Zawsze, jeżeli mamy wątpliwości co do tożsamości i intencji osób pukających do naszych drzwi, zadzwońmy na numer alarmowy 112.

Zwracamy się również z prośbą do osób młodych, by w ramach pomocy sąsiedzkiej zwracali uwagę na mieszkania sąsiadów - szczególnie osób starszych. Rozmawiajmy z seniorami i uczulmy ich, by nie wpuszczali do swoich domów nieznajomych.

(KWP w Opolu/js)