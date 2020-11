Zatrzymani przez policjantów prewencji podczas protestów - odpowiedzą za posiadanie niebezpiecznych przedmiotów Data publikacji 04.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Cztery osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy podczas poniedziałkowych protestów odpowiedzą za posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym. Działania wobec mężczyzn w wieku od 19 do 36 lat zostały podjęte przez policjantów z oddziału prewencji dolnośląskiej komendy w trakcie zabezpieczenia zgromadzenia publicznego, przemieszczającego się ulicami w okolicach centrum stolicy naszego województwa.

Czterej mieszkańcy powiatu wrocławskiego zostali schwytani przez funkcjonariuszy prewencji na Pl. Jana Pawła II. Policjanci ujawnili przy nich pałki teleskopowe, nóż typu motylek oraz ręczne miotacze gazu pieprzowego. Ponadto zatrzymani posiadali przy sobie broń hukową a także kajdanki metalowe i plastikowe.

W trakcie zabezpieczenia prewencyjnego tego rodzaju wydarzeń dolnośląscy policjanci podejmują czynności zmierzające do zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa osób postronnych oraz uczestników zgromadzenia. Taktyka działania w takich sytuacjach zawsze dostosowywana jest do rodzaju zagrożenia i uwzględnia wszelkie możliwe scenariusze wydarzeń, jakie mogą nastąpić. Celem działań mundurowych w takich sytuacjach jest uniknięcie eskalacji zdarzeń, mogących zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców i natychmiastowa reakcja w przypadku zaistnienia wszelkich sygnałów świadczących o zachowaniach osób mogących w to bezpieczeństwo godzić. Zatrzymanie mężczyzn, którzy wbrew obowiązującym przepisom posiadali niebezpieczne przedmioty w miejscu publicznym, jest jednym z przykładów takich działań. Podczas zgromadzeń funkcjonariusze monitorują też ich przebieg, natomiast zabezpieczony materiał poddawany jest dalszej analizie.

Mężczyźni schwytani przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji dolnośląskiej komendy, za posiadanie niebezpiecznych przedmiotów odpowiedzą przed sądem. Za tego typu czyn grozi 30 dniowy areszt, kara ograniczenia wolności lub grzywna, która może wynieść nie mniej niż 3 tysiące złotych. Obecnie czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Wrocław Stare Miasto.