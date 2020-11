STOP WYPADKOM! Data publikacji 05.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, takich jak infrastruktura drogowa, stan techniczny pojazdu, pora dnia, warunki pogodowe, itd. Może i jest w tym odrobinę prawdy, ale biorąc pod uwagę pierwszą z brzegu analizę wypadków drogowych zauważymy, że wypadków drogowych spowodowanych tymi czynnikami jest mały odsetek ogółu.

Czyli nasuwa się pytanie co jest czynnikiem mającym największy wpływ na nasze bezpieczeństwo,

na drogach? Co jest dla nas największym zagrożeniem na drodze? Nadmierna prędkość? Ryzykowne manewry? Nieustąpienie pierwszeństwa? Alkohol? Przyczyny nieustalone?

To przecież takie oczywiste. Ale czy na pewno? Kiedy zastanowimy się głębiej, zauważymy, że samochód sam się nie rozpędza, sam nie wyprzedza, sam też nie przejeżdża przez skrzyżowanie, a już na pewno nie pije alkoholu. Zatem ta nasza teza nie do końca się potwierdza. Czyli co tak naprawdę jest przyczyną tragedii na drogach?

Odpowiedź jest brutalna, a zarazem dość oczywista. Największym zagrożeniem jest człowiek.

Tak. To człowiek jest główną przyczyną wypadków.

Ostatnie statystyki i doniesienia prasowe, nie mówią, one krzyczą same za siebie.

„13 ofiar śmiertelnych w ciągu 7 dni.”

23:22 Nieprawidłowe wyprzedzanie - 1 ofiara śmiertelna

01:49 Nadmierna prędkość - 2 ofiary śmiertelne

18:57 Jazda pod prąd - 2 ofiary śmiertelne

06:19 Nieustąpienie pierwszeństwa - 2 ofiary śmiertelne

17:12 Nadmierna prędkość- 4 ofiary śmiertelne

23:00 Z nieustalonych przyczyn - 1 ofiara śmiertelna

10:00 Uderzenie w drzewo - 1 ofiara śmiertelna

A Ty, którą godzinę wybierzesz?

Wsiadając do samochodu pamiętaj, że czasu nie da się cofnąć. To Ty decydujesz o prędkości z jaką jedzie Twój samochód. To Ty podejmujesz decyzję o tym kiedy i jaki manewr wykonasz. To Ty decydujesz o życiu swoim, pasażerów a także innych uczestników ruchu drogowego, których mijasz na swej drodze. To również od Ciebie zależy czy czas się zatrzyma dla Ciebie, bądź dla kogoś kto może stać się ofiarą Twojej niewłaściwej decyzji.

Decyzja należy do Ciebie. Włącz myślenie na drodze i żyj.

Autor: asp. Ewelina Stróżka/WRD KWP