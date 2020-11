Za łapówki obiecywali prawo jazdy bez egzaminu

Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, prowadzą śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w dwóch konkretnych WORD-ach w Polsce. Podejrzani w ogłoszeniach internetowych proponowali pośrednictwo w załatwieniu uprawnień do kierowania pojazdami bez przystąpienia do egzaminu. Chętnych nie brakowało. W zamian kursanci wpłacali pieniądze na konto podane przez sprawców.