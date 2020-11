Zatrzymania za śmiertelne postrzelenie 16-latka Data publikacji 05.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku działań kryminalnych z KWP w Lublinie i Opola Lubelskiego ustalono i zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie śmiertelnego postrzelenia 16-latka w Kluczkowicach. Zatrzymani to dwaj mieszkańcy gminy Opole Lubelskie. Decyzją sądu jeden z nich został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

W minioną niedzielę,, 01.11.br., dyżurny opolskiej jednostki przed 21.00 został powiadomiony o tym, że nieznany sprawca postrzelił z broni chłopca, który wraz ze znajomymi przebywał w pobliskim sadzie w Kluczkowicach.

Z policyjnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło, gdy grupa 3 nastolatków mieszkających w miejscowym internacie poszła do szkolnego sadu zerwać sobie jabłka. Niespodziewanie w pobliże miejsca, w którym znajdowali się nastolatkowie, podjechał samochód, z którego w kierunku przebywających w sadzie padł strzał. Jak się okazało, jeden z nastolatków został postrzelony. Sprawca po oddaniu strzału odjechał.

Przybyli na miejsce policjanci próbowali reanimować chłopca, jednak pomimo ich starań, jego życia nie udało się uratować.

Policjanci z Opola Lubelskiego wspólnie z kryminalnymi z KWP w Lublinie rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić kto oddał strzał w kierunku 16-latka. Na miejsce została skierowana grupa funkcjonariuszy, która przez całą noc pracowała zabezpieczając ślady i zbierając dowody. Intensywne śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie doprowadziło do ustalenia i zatrzymania podejrzanych. Okazali się nimi 51-latek, który oddał strzał z broni myśliwskiej oraz jego 41-letni kolega, który mu pomagał. Policjanci potwierdzili, że 51-latek miał dostęp do broni i należy do koła łowieckiego.

Wczora, 04.11.2020 r., zatrzymany został doprowadzony do prokuratury okręgowej, gdzie usłyszał zarzuty a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Decyzją sądu Rejonowego Lublin Zachód mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Lublinie / mw)