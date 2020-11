Policjant uratował 39-latka przed wykrwawieniem Data publikacji 05.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Często zdarza się, że to właśnie policjanci pojawiają się jako pierwsi na miejscu wypadków, czy też muszą podjąć akcję ratowania czyjegoś życia. Dlatego czekając na przybycie pogotowia, nie tracąc czasu, sami podejmują akcję. Tak też było w przypadku policjanta z referatu patrolowo-interwencyjnego kutnowskiej Policji, który uratował 39-latka przed wykrwawieniem.

4 listopada 2020 r., około 11:50 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z firm w Kutnie doszło do wypadku w pracy. Zgodnie z przekazanym zgłoszeniem 39-letniemu mężczyźnie obsunął się nóż, którym wykonywał prace przy wykrawaniu i trafił w tętnicę udową prawej nogi. Natychmiast na miejsce skierowany został patrol Policji. Tam w szatni mundurowi zastali mężczyznę z zakrwawionym prawym udem. 39-latek miał założony opatrunek, z którego cały czas sączyła się krew. Policjant, który jest kwalifikowanym ratownikiem, od razu przystąpił do działania. Dzięki doskonałym umiejętnościom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej założył stazę taktyczną korzystając z rzeczy, które znalazł w pobliżu. Zabezpieczył ranę opatrunkami uciskowymi, wszystko po to, żeby ograniczyć masywny krwotok, a pacjent do czasu przyjazdu karetki pozostał bezpieczny. Policjant rozpoznał również u poszkodowanego pierwsze objawy wstrząsu hipowolemicznego i przykrył mężczyznę ratunkowym kocem termicznym. Cały czas monitorował funkcje życiowe poszkodowanego, ponieważ stracił on dużo krwi. Po przyjeździe karetki mężczyzna został przekazany pod opiekę medyków i zabrany do szpitala w Łęczycy.

Jak powiedział rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego Pan Adam Stępka: - Krwotoki są główną przyczyną śmierci poszkodowanego w środowisku taktycznym. Przykład stanowią misje wojskowe w Iraku i Afganistanie, gdzie spośród 976 zgonów, aż 888 było spowodowane krwotokami. Nic zatem dziwnego żumiejętność tamowania krwotoków jest kluczową umiejętnością z zakresu pierwszej pomocy nie tylko dla żołnierzy, ale również funkcjonariuszy Policji.

(KWP w Łodzi/js)