Zamówili kurs i zamiast zapłacić zaatakowali taksówkarza Data publikacji 05.11.2020

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu w niedzielę, 01.11.2020 r., przed południem. Wtedy pewna para zamówiła kurs taksówką. Kierowca na życzenie woził ich w poszczególne miejsca, a gdy dotarli do ulicy Poznańskiej i trzeba było zapłacić za podróż, pasażerowie zareagowali agresją. Mężczyzna zaatakował taksówkarza zaczął go dusić, szarpać i kopać. Kobieta natomiast wyrwała element podłokietnika i zabrała gotówkę.

Kierujący zdołał się oswobodzić i powiadomić Policję. Patrol, który podjął interwencję i dotarł na miejsce przestępstwa, zatrzymał agresywną parę (44 l. i 37 l.). Oboje trafili do policyjnego aresztu.

Po zebraniu dowodów, zarówno mężczyzna, jak i kobieta usłyszeli zarzuty rozboju. Policjanci i oskarżyciel wnioskowali o tymczasowe aresztowanie napastników. Decyzją sądu podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)