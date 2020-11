Lubartowscy policjanci włączyli się w pomoc dla podopiecznych hospicjum

Policjanci, pracownicy i emeryci lubartowskiej komendy jak co roku włączyli się do akcji zbierania plastikowych nakrętek, które mają na celu pomoc potrzebującym. Nakrętki zostały przekazane dla Szkolnego Klubu Wolontariusza, działającego przy Zespole Szkół numer 2 w Lubartowie, który zbiera zakrętki, by wesprzeć podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci imieniem Małego Księcia.