Podziękowania dla policjantów Data publikacji 05.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do komendy w Puławach wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy za sprawne i profesjonalne działania podczas obsługi zdarzenia drogowego na drodze S-12 w miejscowości Anielin. Miło jest wiedzieć, że są osoby, które doceniają naszą pracę oraz starania aby nie tylko chronić, ale także pomagać.

W nocy z 1/2 listopada br. na drodze S-12 w miejscowości Anielin doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba trafiła do szpitala. Zdarzenie to było obsługiwane przez funkcjonariuszy z Puław, z których niektórzy przyjechali na miejsce w ramach dyżuru domowego. Wśród nich był policjant ruchu drogowego, który chwilę wcześniej zawiózł rodzącą żonę do szpitala. Na miejscu policjanci zorganizowali objazdy, zabezpieczali ślady oraz wykonywali szereg innych czynności służbowych. Działania prowadzone były w nocy, ale także rano gdy trzeba było zabezpieczyć wyciągnięcie ciężarówki z rowu.

Wczoraj, 04.11.br., do puławskiej jednostki wpłynęły podziękowania od jednego z uczestników zdarzenia. W swojej wiadomości nadawca podziękował policjantom za sprawne i profesjonalne działania oraz pogratulował jednemu z nich narodzin dziecka. Miło jest wiedzieć, że są osoby, które doceniają naszą pracę oraz starania aby nie tylko chronić, ale także pomagać.

(KWP w Lublinie / mw)