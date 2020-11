Zlikwidowana ogromna fabryka papierosów Data publikacji 06.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Członkowie rozbitej przez CBŚP, KAS i Prokuraturę Krajową zorganizowanej grupy przestępczej produkowali nielegalne papierosy, a następnie wprowadzali je na rynek w kraju i za granicą. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, zlikwidowali fabrykę papierosów, zabezpieczyli ponad 4,8 mln sztuk papierosów, prawie 18 ton tytoniu i przejęli urządzenia służące do produkcji i pakowania papierosów oraz do rozdrabniania tytoniu. Wartość przejętego towaru oszacowano na 16 mln zł, a urządzenia na kwotę 2,5 mln zł.

W wyniku wspólnych działań policjantów z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariuszy z Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu została zlikwidowana fabryka papierosów. Nielegalny proceder był prowadzony na terenie zakładu rolno-hodowlanego w woj. wielkopolskim.

Funkcjonariusze wkroczyli do obiektu, zaskakując osoby produkujące papierosy. Wówczas to, łącznie zatrzymano 10 osób (3 Polaków i 7 obywateli Białorusi). W trakcie akcji funkcjonariusze nie dopuścili do ucieczki 2 podejrzanych, którzy próbowali zbiec przez specjalnie w tym celu przygotowany otwór wentylacyjny prowadzący na zewnątrz i zamaskowany drewnianą konstrukcją. Podczas działań zabezpieczono ponad 4,8 mln sztuk papierosów różnych marek, prawie 18 ton tytoniu oraz półprodukty służące do produkcji wyrobów tytoniowych. Wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wyniosła ponad 16 mln zł.

W ogromnym pomieszczeniu gospodarczym funkcjonariusze CBŚP i KAS odkryli dwie czynne linie technologiczne do produkcji papierosów, w tym specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów. Według ekspertów zabezpieczone urządzenia miały wydajność około 2 tys. papierosów na minutę, co pozwalało wyprodukować dziennie ok. 1,2 mln, a w skali miesiąca przeszło 25 mln sztuk papierosów. W trakcie akcji przejęto również m.in. urządzenia służące do suszenia i rozdrabniania tytoniu. Wartość zabezpieczonych wszystkich urządzeń wstępnie oszacowano na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł.

Ze wstępnych szacunków wynika, że gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby wynieść ponad 24 mln zł.

Zatrzymane osoby doprowadzono do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Wobec 9 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a jedną osobę objęto dozorem policyjnym.

Według ustaleń prokuratury i policjantów CBŚP, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali od stycznia 2020 roku na terenie kilku miejscowości w Polsce. Łączne straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku akcyzowego od zabezpieczonego towaru oszacowano na kwotę ponad 19 mln złotych.

Sposób działania gangu oraz osoby mogące mieć udział z przestępczym procederem ustalają śledczy z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji i Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.