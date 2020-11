Piesi szczególnie narażeni na skutki wypadków. W zderzeniu z autem nie mają żadnych szans

Strzeleccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku do jakiego doszło 4 listopada br. w Strzelcach Krajeńskich. Przechodzący przez oznakowane przejście dla pieszych 66-letni mężczyzna został potrącony przez ciężarówkę. Uderzenie było na tyle silne, że pieszy poniósł śmierć na miejscu. Apelujemy do kierowców o czujność i zdjęcie nogi z gazu, natomiast do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.