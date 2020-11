Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 06.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 77-latka, który w miniony poniedziałek wyszedł z domu i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Działania prowadzono na lądzie i z powietrza. W poszukiwania zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, strażacy oraz policyjny śmigłowiec „Sokół” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzięki wspólnym działaniom senior został odnaleziony i przekazany pod opiekę służbom medycznym.

Po kilkudniowych poszukiwaniach został odnaleziony 77-latek z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Senior wyszedł z domu 2 listopada i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. O zaginięciu seniora powiadomił nas jego syn. Policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy natychmiast rozpoczęli działać. Wczoraj do akcji włączyli się także strażacy oraz policyjny śmigłowiec „Sokół” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyposażony w kamerę termowizyjną. W ciągu niespełna 30 minut od rozpoczęcia działań w powietrzu, załoga śmigłowca wypatrzyła mężczyznę, który leżał na skraju lasu, kilka kilometrów od miejsca zamieszkania zaginionego. Policjanci mimo trudnego terenu podjęli decyzję o lądowaniu, gdyż w tym przypadku liczyła się każda minuta. Po dotarciu do mężczyzny okazało się, że był to zaginiony 77-latek. Z mężczyzną początkowo nie było kontaktu, gdyż był mocno wychłodzony. Policjanci podjęli decyzję o wniesieniu seniora na pokład śmigłowca i przetransportowaniu go na najbliższe lotnisko, gdzie z pakietem pierwszej pomocy oczekiwała Straż Pożarna. Po udzieleniu pierwszej pomocy 77-latek został przekazany obecnym na miejscu służbom medycznym.

Ostrowieccy policjanci dziękują za zaangażowanie i pomoc kolegom z województwa małopolskiego.

Źródło: KPP Ostrowiec Św.