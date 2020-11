Funkcjonariusz przeprowadził skuteczną resuscytację Data publikacji 06.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci są przeszkoleni z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Ta wiedza niejednokrotnie poparta jest sporym doświadczeniem wynikającym ze służby. Policjant poproszony o udzielenie pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, który nie oddychał, przeprowadził skuteczną resuscytację. 41-latek z przywróconymi czynnościami życia trafił do szpitala. Na ręce komendanta miejskiego wpłynęły podziękowania za skuteczną pomoc udzieloną przez sierż. szt. Tomasza Burchardta.

W minioną środę tuż przed godz. 22.00 policjanci z referatu interwencyjnego gdańskiej komendy miejskiej przewieźli do pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych mężczyznę z interwencji. Podczas gdy policjanci oczekiwali na przyjęcie, do sierż. szt. Tomasza Burchardta podszedł pracownik pogotowia socjalnego i poprosił o pomoc, ponieważ jeden z mężczyzn, który wcześniej został doprowadzony w celu wytrzeźwienia, stracił przytomność i nie oddychał. Do mężczyzny zostało wezwane pogotowie, jednak w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas i funkcjonariusz bez chwili wahania zajął się nieprzytomnym mężczyzną.

Sierż. szt. Tomasz Burchardt jest ratownikiem medycznym, który już w Policji odbył specjalistyczny kurs w zakresie ratownictwa medycznego. Policjant zabrał z radiowozu torbę ze sprzętem medycznym i natychmiast przystąpił do ratowania życia mężczyzny. Funkcjonariuszowi pomagali pracownicy pogotowia socjalnego. 41-latkowi przeprowadzono resuscytacje krążeniowo-oddechową, wykonując masaż serca oraz wentylację maską z rezerwuarem powietrza. W sytuacjach, gdy podczas czynności ratowniczych bierze udział kilka osób, niezwykle ważne jest koordynowanie działań oraz ciągłe monitorowanie stanu zdrowia osoby, której udzielana jest pomoc. Tym zadanie zajął się sierż. szt. Tomasz Burchardt, który od kilkunastu lat dba o bezpieczeństwo mieszkańców podczas swojej pracy.

Dzięki podjętym przez funkcjonariusza działaniom karetka pogotowia mogła dojechać na czas i mężczyzna z przywróconymi czynnościami życia został przewieziony do szpitala.