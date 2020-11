Dzielnicowi ratowali przygniecionego mężczyznę Data publikacji 06.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Jutrosina po raz kolejny pospieszyli z pomocą ratując mężczyznę, któremu betonowy krąg przygniótł nogę. Ciężar spadającego betonu spowodował otwarte złamanie obu kości. Dzięki medycznemu wykształceniu asp. Karol Wieczorek w asyście asp. szt. Grzegorza Głowacza fachowo opatrzyli rany, zatamowali silne krwawienie, ustabilizowali nogę i kontrolując podstawowe parametry życiowe, oczekiwali na przyjazd karetki.

Do zdarzenia doszło 4 listopada br., około południa, na terenie jednej z firm budowlanych w Jutrosinie. Dyżurny jednostki został powiadomiony, że mężczyzna wykonując prace związane z rozładunkiem rur betonowych, stojąc na przyczepie ciężarówki, został przygnieciony przez jedną z nich. Na miejscu jako pierwsi pojawili się dzielnicowi. Jeden z nich jest medykiem i od razu przystąpił do udzielania pokrzywdzonemu 31-latkowi fachowej pomocy medycznej. Aspirant Karol Wieczorek ma spore doświadczenie, co udowodnił już wiele razy, ratując życie i zdrowie innych osób.

Do wypadku doszło na przyczepie ciężarówki, co utrudniało udzielenie pomocy. Na miejscu okazało się, że ciężar spadającego betonu zgniótł nogę mężczyzny, powodując otwarte złamanie obu kości. Aspirant Wieczorek w asyście aspiranta sztabowego Grzegorza Głowacza przystąpili do działania. Pokrzywdzonemu zostały opatrzone rany, zatamowane silne krwawienie, ustabilizowano nogę przy pomocy szyn i deski. Sprawę niewątpliwie ułatwiła dobrze wyposażona torba medyczna znajdująca się w radiowozie. Policjanci, kontrolując podstawowe parametry życiowe i wspierając psychicznie mężczyznę, oczekiwali na przyjazd karetki. Zespół ratowniczy, który przybył na miejsce, podziękował policjantom. Medycy nie mieli wątpliwości, że ukierunkowane, natychmiastowe i szybkie działanie pozwoliło uniknąć groźnych powikłań i zmniejszyło ryzyko dalszych uszkodzeń ciała pokrzywdzonego mężczyzny.

