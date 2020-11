Policjanci zatrzymali kobietę, która okradała domy i mieszkania Data publikacji 07.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zatrzymali młodą kobietę, która okradała domy i mieszkania. Funkcjonariusze udowodnili 28-latce kilkanaście kradzieży i włamań. Ponadto, legniczanka była poszukiwana przez sąd celem odbycia wcześniejszej kary roku pozbawienia wolności. Zatrzymanej za czyny, o które jest teraz podejrzana, może grozić nawet do 10 lat więzienia.

Legniccy policjanci służby kryminalnej prowadząc czynności operacyjne, wytypowali i zatrzymali 28-latkę podejrzewaną o kradzieże i włamania na terenie miasta. Jak wynika z ustaleń, kobieta "po cichu" wchodziła do otwartych mieszkań, a następnie zabierała torebki, portfele, dokumenty i inne wartościowe przedmioty znajdujące się przy wejściu. Pokrzywdzone osoby zdawały sobie sprawę, że padły ofiarą przestępstwa w momencie, kiedy chciały opuścić mieszkanie i zabrać ze sobą rzeczy pozostawione wcześniej w przedpokoju.

Funkcjonariusze w trakcie sprawdzenia pomieszczeń zajmowanych przez młodą kobietę znaleźli część utraconego mienia, które przekazali właścicielom. Dzięki zebranym materiałom i dowodom śledczy przedstawili podejrzanej zarzuty kilkunastu kradzieży i kradzieży z włamaniem, do których się przyznała. Za popełnione przestępstwa legniczanka może spędzić w więzieniu nawet do 10 lat.

Policjanci apelują o to, aby bezwzględnie zamykać drzwi do swoich mieszkań i domów, szczególnie zaraz po wejściu do lokalu. Pozostawione w korytarzu wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty mogą stać się łatwym łupem dla ewentualnych złodziei. Pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu swojego mienia.

(KWP we Wrocławiu / mk)