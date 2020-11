Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego grzybiarza

Blisko 60 funkcjonariuszy puławskiej komendy wspólnie ze strażakami i policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poszukiwało w nocy 79-latka, który zaginął na grzybobraniu. Mężczyzna w sobotnie południe wyszedł do lasu i do wieczora nie wrócił. Do poszukiwań zaangażowano przewodnika z psem tropiącym a także policjantów z dronem. Przed północą akcja poszukiwawcza przyniosła szczęśliwy finał. Odnaleziony mężczyzna wrócił do domu cały i zdrowy.