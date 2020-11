Wyjaśniona sprawa usiłowania zabójstwa z 2005 roku Data publikacji 09.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali 5 osób i jedną doprowadzili do Prokuratury Krajowej w Katowicach z Zakładu Karnego. Mężczyźni są podejrzani m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Dwóm z nich grozi odpowiedzialność za usiłowanie zabójstwa, które miało miejsce w Knurowie w 2005 roku, kiedy to sprawcy siekierami i kijami bejsbolowymi zaatakowali mężczyznę, ciężko go raniąc. Jeden z podejrzanych usłyszał dodatkowo zarzut dotyczący próby zdyskredytowania wiarygodności obciążającego go świadka koronnego.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wykonują czynności w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, której członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz związane z nielegalnym obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Niektórzy członkowie tej grupy swoją działalność rozpoczynali jeszcze w 2005 roku. Na przestrzeni ostatnich lat policjanci sukcesywnie zatrzymywali kolejnych podejrzanych.

W efekcie pracy śledczy wyjaśnili także sprawę usiłowania zabójstwa, do którego doszło w 2005 roku w Knurowie. Wówczas to, mężczyzna został brutalnie zaatakowany przy użyciu siekier i kijów bejsbolowych. Napastnicy uderzali go między innymi w głowę oraz klatkę piersiową, czym spowodowali rozległe obrażenia ciała zagrażające jego życiu. Dzięki interwencji sąsiadów, którzy zmusili sprawców do ucieczki i udzieleniu mu szybkiej pomocy lekarskiej, nie doszło do śmierci pokrzywdzonego.

Sprawa była bardzo trudna do wyjaśnienia, ponieważ osoby mające wiedzę na temat zajścia, nie chciały współpracować z organami ścigania. Śledczych to nie zniechęciło i w efekcie ustalili, że w sprawę może być zamieszanych 6 osób, z czego jedna z nich przebywa w Zakładzie Karnym m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

W minionym tygodniu policjanci z Zarządu w Katowicach CBŚP zatrzymali 5 mężczyzn oraz jednego doprowadzili do prokuratury z Zakładu Karnego. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. woreczki foliowe z marihuaną.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił dwóm osobom zarzuty usiłowania zabójstwa osoby. Ponadto prokurator ogłosił zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, w tym trzy osoby usłyszały zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Jeden z podejrzanych usłyszał dodatkowo zarzut dotyczący próby zdyskredytowania wiarygodności obciążającego go świadka koronnego. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.