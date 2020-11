Brawurowa jazda kierowcy skody mogła doprowadzić do tragedii Data publikacji 09.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieodpowiedziana jazda kierowcy skody mogła doprowadzić do tragedii. Zgłaszający dodał, że cudem nie doszło do potrącenia czterech osób, w tym jego żony i dwójki dzieci. Monieccy policjanci, już w niespełna godzinę, zatrzymali kierującego. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.

W piątek, 06.11.2020 r., tuż po 20:00, do Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wbiegł zdenerwowany mężczyzna i powiedział, że kilka minut wcześniej, na przejściu dla pieszych w rejonie ulic Alei Niepodlgłości i Tysiąclecia, kierowca samochodu osobowego zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie. Dodał, że cudem nie doszło do potrącenia czterech osób, w tym jego żony oraz dwójki dzieci. Dyżurny słysząc historię, szybko przejrzał monitoring i widząc zarejestrowany przebieg zdarzenia, natychmiast skierował patrole celem zatrzymania kierowcy skody. Już po niespełna godzinie policjanci na jednej z ulic w Mońkach zatrzymali do kontroli kierującego. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.

Przebieg zdarzenia można zobaczyć w załączonym filmie.

