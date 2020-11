Podali się za pracowników wodociągów i okradli Data publikacji 09.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Złodzieje i oszuści w całym kraju podejmują próby dokonania kradzieży mieszkaniowych metodą „na legendę”. Tym razem pojawili się w Częstochowie. Dzięki czujności operacyjnych z komendy złodzieje, którzy okradli 86-letnią mieszkankę Częstochowy, podszywający się pod pracowników wodociągów, zostali zatrzymani. Kryminalni odzyskali też skradzione pieniądze.

Operacyjni z Częstochowy wytypowali i zatrzymali czterech sprawców kradzieży mieszkaniowej. Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Częstochowy. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Dwaj mężczyźni i dwie kobiety wzbudzili zaufanie 86-latki, podając się za pracowników wodociągów. Po przedstawieniu wymyślonej historii o awarii weszli do mieszania pokrzywdzonej pod pozorem sprawdzenia pionów wodnych. W trakcie pobytu w mieszkaniu częstochowianki skradli 60 tys. zł oraz biżuterię. Daleko nie udało im się odejść. Obserwowani przez kryminalnych, zostali zatrzymani bezpośrednio po kradzieży. Wszystko, co na chwilę straciła kobieta, w całości do niej wróci.

Cała czwórka przyznała się do popełnienia zarzucanego im czynu. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara 5 lat więzienia.

Apelujemy i przypominamy – seniorze nie daj się oszukać!

Uważaj na to, z kim rozmawiasz.

Nie wpuszczaj do domu nieznajomych.

Sprawdzaj tożsamość osób, które pukają do twoich drzwi.

Jeśli ktoś przekroczy próg twojego mieszkania, nie spuszczaj go z oczu i nie zostawiaj samego.

Nie pokazuj i nie przekazuj nikomu swoich kosztowności oraz oszczędności.

Pamiętaj, że w razie zagrożenia, wątpliwości lub wizyty nieproszonych lub natarczywych gości, co do intencji których masz wątpliwości, zawsze możesz powiadomić o zdarzeniu Policję, dzwoniąc pod nr telefonu 112.



(KWP w Katowicach / kp)