Uderzył w zaparkowany samochód i uciekł. Pijanego sprawcę zatrzymał policjant na wolnym Data publikacji 10.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 45-letni obywatel Ukrainy w niedzielny wieczór kierując oplem vectrą, uderzył w zaparkowany na poboczu samochód, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. Świadkiem był będący na wolnym policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kryminalny natychmiast ruszył w pościg i zatrzymał uciekiniera. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie.

W minioną niedzielę (8.11.2020 r.) tuż po godzinie 20.00, będący na wolnym policjant z wydziału kryminalnego KWP w Lublinie zauważył poruszającego się przez Prawiedniki z dużą prędkością opla vectrę, który nagle uderza w zaparkowanego na poboczu drogi mitsubishi. Po zderzeniu sprawca kolizji, nie zatrzymał się, lecz ruszył dalej. Policjant podjął próbę zatrzymania go, jednak ten zlekceważył dawane sygnały i uciekając, o mało w niego nie wjechał. Funkcjonariusz natychmiast o zdarzeniu zawiadomił właściciela uszkodzonego auta.

Chwilę później policjant swoim samochodem wspólnie z sąsiadem ruszył w pościg za sprawcą. Następnie dołączył do nich także właściciel uszkodzonego pojazdu. Kilometr dalej policjant zauważył opla vectrę zaparkowanego w okolicy miejscowego sklepu. Za kierownicą siedział mężczyzna, który zamierzał odpalać silnik. Bardzo szybko została zablokowana mu droga ucieczki.

Po otworzeniu drzwi opla policjant poczuł od kierowcy woń alkoholu. Zatrzymany przez funkcjonariusza mężczyzna próbował początkowo „negocjować”, by nie wzywać Policji. Nie chciał się też wylegitymować, ani okazać dokumentów pojazdu i ubezpieczenia. Po chwili stwierdził, że to nie on spowodował kolizję, a jego znajomy, którego danych nie zna.

Na miejsce został powiadomiony patrol ruchu drogowego. Przejrzany zapis sklepowego monitoringu rozwiał wszelkie wątpliwości. Oplem kierował zastany na miejscu 45-letni mężczyzna. Z nagrania wynika też, że uciekając, wstąpił do sklepu po butelkę alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania.

45-latek może mieć teraz spore kłopoty. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

(KWP w Łodzi / kp)