Szanujmy symbole narodowe Data publikacji 10.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. W tym dniu w wielu miejscach pojawią się polskie flagi i zabrzmi hymn państwowy. Warto przy tej okazji pamiętać o podstawowych zasadach związanych z symbolami narodowymi.

Nie pisz po fladze

Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne jedynie na barwach narodowych. Różnią się one od flagi państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Natomiast flaga ma proporcje 5:8. Eksponowana publicznie musi być czysta, mieć czytelne barwy. Flaga nigdy nie może dotykać podłogi czy ziemi.

Podczas marszów flaga państwowa RP jest niesiona przed rzędem innych flag. Może być niesiona również z innymi flagami w jednym rzędzie. W przypadku rzędu trzech lub pięciu flag zajmuje miejsce środkowe, w rzędzie czterech flag jest po lewej stronie dla patrzących na czoło pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie flagi państwowe RP zajmują skrajne miejsca po stronie lewej i po prawej. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

Hymn – powaga i szacunek

O zachowaniu powagi i spokoju należy pamiętać podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Należy też zwrócić uwagę na poprawny tekst naszego hymnu.

Kompendium wiedzy o symbolach narodowych

Przed Świętem Niepodległości warto przypomnieć sobie, jak eksponować polską flagę oraz poprawnie wykonywać hymn państwowy. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez MSWiA miniprzewodnikiem. Publikacja wyjaśnia, jak prawidłowo postępować z symbolami narodowymi oraz jak unikać błędów związanych z ich wykorzystaniem. W miniprzewodniku opisano także pomyłki najczęściej popełniane podczas wykonywania hymnu RP. Dowiadujemy się m.in. dlaczego powinniśmy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy”, a nie „póki my żyjemy”.

(MSWiA)