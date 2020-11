Areszt za kradzieże puszek z pieniędzmi na leczenie chorych dzieci Data publikacji 10.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież puszki z pieniędzmi na leczenie chorych dzieci ze sklepu na osiedlu Przydworcowe. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy 31-latek został zatrzymany już po 15 minutach od zdarzenia. Mundurowi ustalili, że mężczyzna ukradł jeszcze dwie puszki z innych białostockich sklepów. 31-latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu w sklepach na terenie Białegostoku doszło do kradzieży puszek z pieniędzmi na leczenie chorych dzieci. Pierwsze informacje o tych zdarzeniach pojawiły się na portalach społecznościowych. Już od tego momentu, policjanci zaczęli ustalać podejrzanych o kradzież.

W czwartek (5.11.2020 r.) rano, białostocki dyżurny otrzymał informację o kradzieży puszki z datkami na chore dzieci w sklepie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Zgłaszający podał rysopis mężczyzny oraz kierunek, w którym uciekł. Na miejsce zdarzenia od razu pojechały policyjne patrole. Już po niespełna 15 minutach od zdarzenia, policjanci z białostockiej "patrolówki" na przystanku autobusowym, zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez zgłaszającego. Miał on na sobie charakterystyczną kurtkę wywróconą na drugą stronę, którą próbował się zakryć. Myślał, że kurtką i założoną maseczką uda mu się ukryć przed funkcjonariuszami. Jednak pomylił się i już po chwili był w rękach policjantów. Pracownik sklepu potwierdził, że to ten mężczyzna ukradł z lady puszkę. Ponadto, mundurowi ustalili, że 31-latek jest odpowiedzialny za kradzież 2 innych puszek charytatywnych ze sklepów na osiedlu Piasta oraz Starosielce. Ze wstępnych szacunków wynika, że łupem podejrzanego padło około 2 tysiące złotych. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 31-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Białymstoku / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 10.73 MB)