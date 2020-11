Dzielnicowy wyważył drzwi i uratował kobietę

Dzielnicowy skierowany przez dyżurnego do miejsca zamieszkania kobiety, która chciała odebrać sobie życie zadziałał błyskawicznie, by nie dopuścić do tragedii. Wyważył drzwi i wszedł do mieszkania. Tam, przed przybyciem pogotowia ratunkowego udzielił kobiecie pomocy przedmedycznej.