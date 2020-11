Jak przechytrzyć przestępców nadużywających możliwości zakupów online w tym sezonie świątecznym Data publikacji 10.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowa kampania koncentruje się na sprzedawcach internetowych przed Cyber Weekendem. Największy sezon handlowy w roku zbliża się wielkimi krokami i nie musisz nawet wychodzić z domu, aby wziąć udział. Przestępcy również.

Prosty projekt strony internetowej, zwiększony ruch w mediach społecznościowych i wygoda sprawiły, że kupowanie i sprzedawanie produktów online stało się filarem nowoczesnego doświadczenia zakupowego. Pandemia COVID-19 sprawiła, że jeszcze więcej konsumentów zaczęło robić zakupy w Internecie. Dla firm trend ten stwarza zarówno wyzwania, jak i duże możliwości. Większa sprzedaż i większy ruch oznaczają większe przychody. Ale oznacza to również więcej oszustw, ponieważ przestępcy mają jeszcze więcej możliwości okradania konsumentów i sprzedawców. Jak więc powinni się przygotować detaliści?

#SellSafe kampania uświadamiająca

Dzięki rozpoczętej kampanii organy ścigania w 16 krajach połączyły siły z Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości Europolu (EC3) i Radą ds. Ryzyka Handlowego, aby podzielić się praktycznymi poradami, jak przechytrzyć przestępców próbujących nadużywać zakupów online.

Kampania prowadzona jest w ramach akcji e-commerce 2020 (eComm 2020) prowadzonej przez Europol i Austriacką Służbę Wywiadu Kryminalnego (Bundeskriminalamt). Tegoroczna kampania koncentruje się w szczególności na sprzedawcach internetowych, pomagając im lepiej identyfikować oszustwa na ich platformach i umożliwiając im podjęcie kroków w celu ochrony firmy i klientów przed takimi atakami.

Organy ścigania, a także kluczowi partnerzy handlowi, będą udostępniać komunikaty kampanii za pomocą hashtagu #SellSafe, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Zagrożenie ze strony przestępców jest bardzo realne: w okresie poprzedzającym tę kampanię kilka krajów przeprowadziło działania operacyjne, w wyniku których w samym październiku aresztowano 22 takich e-oszustów.

EdvardasŠileris, szef Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) Europolu, powiedział: „Szczyt sezonu dla cyberprzestępców i oszustów jest tuż za rogiem. Często firmy nie zdają sobie sprawy, że zrealizowały oszukańczą transakcję. Fakt wychodzi na jaw dopiero po kilku tygodniach lub nawet miesiącach. Dlatego oszustwa w handlu elektronicznym są tak niebezpieczne - zanim wszystkie strony zdadzą sobie sprawę, może być za późno na znalezienie przestępcy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest profilaktyka. Europol współpracuje ze swoimi partnerami z policji i sektora prywatnego w ramach eComm 2020, aby chronić firmy i klientów przed takimi atakami. ”

Bernhard Schafrath, detektyw z Austriackiej Służby Wywiadu Kryminalnego, powiedział: „Przez lata detaliści z głównych ulic miast podejmowali wszechstronne środki w celu ochrony swoich firm przed kradzieżą, włamaniami itp. W XXI wieku firmy internetowe muszą podejmować podobne środki, aby chronić się przed zagrożeniami, takimi jak oszustwa, phishing i oszustwa paczkomatowe. Rozpoczęta dzisiaj kampania uświadamiająca opiera się na doświadczeniach z prowadzonych dochodzeń organów ścigania i ma na celu pomóc kupcom w lepszym rozpoznawaniu luk w zabezpieczeniach na ich platformach i eliminowaniu ich”.

Jak chronić swój e-biznes

Przeniesienie Twojej firmy do świata e-commerce to duży krok. Istnieje kilka prostych środków, które możesz podjąć, aby #SellSafe. Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością Europolu zebrało kilka wskazówek, które pomogą Ci zacząć:

Poznaj swój produkt: sprzedaż niektórych produktów jest bardziej ryzykowna niż innych. Na przykład sprzedaż małych przedmiotów, które można łatwo odsprzedać, na które już istnieje popyt, jest bardziej ryzykowna niż sprzedaż przedmiotów zaprojektowanych osobiście.

Poznaj swojego klienta: jeśli akceptujesz płatności kartą i wysyłasz cenne towary do swoich klientów, chciałbyś wiedzieć, do kogo wysyłasz te produkty, prawda?

Zapewnij bezpieczny sposób płatności: Wybór bezpiecznego sposobu płatności ograniczy ryzyko oszustwa.

Korzystaj z niezawodnej usługi dostawy: wybierz metodę dostawy, dzięki której obsługa towaru będzie profesjonalna i będziesz mógł zgłosić reklamacje.

Więcej wskazówek, jak chronić siebie i swoją firmę przed e-oszustami, znajdziesz na stronie internetowej Safe Sales, Safe Revenue.



Porady dotyczące bezpiecznych zakupów online można też znaleźć na stronie internetowej E-commerce: tips and advice to avoid becoming a fraud victim.

eComm 2020 to operacja stworzona w ramach EMPACT Payment Card Fraud prowadzonej przez Europol i Austrię. Operacja ta jest praktyczną kontynuacją prac grupy roboczej e-Commerce, partnerstwa publiczno-prywatnego utworzonego w 2014 roku z kluczowymi interesariuszami, w tym Merchant Risk Council, siecią 535 e-handlowców na całym świecie.

Kraje biorące udział w tegorocznej kampanii eComm 2020 mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa zakupów online: Austria; Kolumbia; Chorwacja; Czechy; Niemcy; Grecja; Węgry; Irlandia; Włochy; Malta; Macedonia Północna; Polska; Portugalia; Rumunia; Hiszpania; Stany Zjednoczone.

Operacja prowadzona na szczeblu krajowym była koordynowana przez policjantów Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP działających w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) i przy bezpośredniej pomocy w realizacji zadań od organów ścigania i sektora prywatnego z całego świata.

(Biuro dw. z Cyberprzestępczością)