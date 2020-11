Sukces w walce z nielegalnym biznesem tytoniowym Data publikacji 10.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z powiatu krakowskiego zabezpieczyli blisko 150 tysięcy sztuk papierosów i ponad 10 kilogramów krajanki tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. 50-latek z Krakowa usłyszał zarzut.

Wczoraj, 09.11.2020 r., policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą podczas patrolu w Skawinie zauważyli volkswagena Tourana, którym kierował znany im z nielegalnego biznesu tytoniowego 50-latek z Krakowa. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli by sprawdzić przewożony bagaż podejrzewając, że może przewozić papierosy bez polskiej akcyzy. W bagażniku stróże prawa ujawnili 40 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów, zapakowanych w kartonowe pudła. 50-latek został zatrzymany.

W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali miejsce zamieszkania i przynależne pomieszczenie piwniczne zatrzymanego, ujawniając kolejne partie nielegalnych wyrobów tytoniowych. Zabezpieczyli kolejne 100 tysięcy sztuk papierosów różnych marek, zapakowanych w kartony i pudelka po pizzy, ponad 10 kilogramów krajanki tytoniu, poligrafię z nadrukami różnych marek papierosów oraz ręczną nabijarkę do gliz. Funkcjonariusze ujawnili też 19 litrowych butelek z zawartością cieczy o charakterystycznej woni alkoholu, które zabezpieczyli do badań. Według wstępnych wyliczeń śledczych wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad 140 tysięcy złotych.

Jeszcze tego samego dnia 50-latek usłyszał zarzut uchylania się od opodatkowania poprzez nabycie i posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi kara grzywny.

(KWP w Krakowie / mw)