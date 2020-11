Na wieczną służbę odszedł nasz kolega podkomisarz Mariusz Ryszka Data publikacji 10.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega i Przyjaciel podkomisarz Mariusz Ryszka - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Paczkowie. Miał 48 lat. Odchodząc tak wcześnie, pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich. W imieniu Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu oraz policjantów i pracowników opolskiej Policji składamy rodzinie oraz bliskim wyrazy żalu i współczucia.

W szeregi Policji wstąpił w 1995 roku. Służbę rozpoczynał w Warszawie, by po 4 latach przenieść się do Kluczborka. Doświadczenie zdobywał jako policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, a następnie służby kryminalnej. Od 2018 roku funkcjonariusz Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zastępcą Komendanta Posterunku Policji w Paczkowie został w lipcu 2020 roku.

Podkom. Mariusz Ryszka w służbie dał się poznać jako odpowiedzialny, profesjonalny i sumienny funkcjonariusz, a przede wszystkim jako honorowy i prawy człowiek. Na zawsze w naszych sercach pozostanie ciepłym, przyjacielskim, życzliwym i wspaniałym kolegą, a także znakomitym towarzyszem w służbie. Można było na niego liczyć w każdej sytuacji.

Mariusz odszedł od nas po ciężkiej chorobie, na zawsze pozostawiając rodzinę i przyjaciół w głębokim żalu.

Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz policjanci i pracownicy opolskiej Policji łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, składając kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

