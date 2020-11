Odszedł na wieczną służbę... Data publikacji 11.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z ogromnym smutkiem informujemy, że 10 listopada 2020 roku zmarł nasz Kolega i oddany Policjant st. asp. Artur Bojanowski z Komisariatu Policji V w Częstochowie. Skończył 46 lat. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje, wyrazy olbrzymiego żalu i współczucia z powodu śmierci w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych składa Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Starszy aspirant Artur Bojanowski służył w Policji przez 21 lat. Początkowo pełnił służbę w Wydziale Prewencji KMP w Częstochowie, a od 2003 roku był na stałe związany z Komisariatem V Policji w Częstochowie. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję dzielnicowego.

Przez ten czas dał się poznać jako wzorowy, odpowiedzialny i sumienny Policjant oraz wspaniały Kolega. Zawsze spokojny, opanowany służył pomocą wszystkim. Mieszkańcy miasta mogą go pamiętać z wielu sytuacji, w których niósł ofiarnie pomoc nieznanym sobie ludziom. To właśnie on razem z kolegą w 2007 roku, przed wypadnięciem z okna na trzecim piętrze ocałlł w ostatniej chwili dziecko, które spadało z parapetu. Policjant zdążył uchwycić dziewczynkę, sam ryzykując życiem. Gdyby nie pomoc drugiego policjanta, który zdążył złapać go za pasek i wciągnąć razem z dzieckiem do mieszkania, doszłoby do tragedii.

Odchodząc tak wcześnie, pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę, bliskich, przyjaciół i kolegów. Jego śmierć jest ogromnym ciosem dla kochających Go najbliższych oraz wszystkich tych, którzy Go znali i cenili...

Cześć Jego pamięci!

(KWP w Katowicach / mk)