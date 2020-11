Wystawiał zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenia o niezdolności do udziału w czynnościach procesowych bez przeprowadzania badań Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 54-letniego lekarza, któremu przedstawiono 34 zarzuty z katalogu czynów korupcyjnych oraz przeciwko wiarygodności dokumentów. Mężczyzna wystawiał zwolnienia wskazujące na niezdolność do pracy oraz udziału w czynnościach procesowych, poświadczając w nich nieprawdę co do stanu zdrowia pacjentów. W niektórych sytuacjach otrzymywał korzyść majątkową.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi 9 listopada 2020 roku zapukali do drzwi mieszkania jednego z łódzkich lekarzy. Jak ustalili wcześniej, 54-latek poświadczał nieprawdę w sporządzanej przez siebie dokumentacji medycznej. Wystawiał on zwolnienia lekarskie bez przeprowadzania badań pacjentów lub wskazując chorobę, które pacjent nie miał. Ponadto korzystając z uprawnień lekarza sądowego, wystawiał zaświadczenia o niezdolności do udziału w czynnościach procesowych przed sądem, które były niezgodne z prawdą. W pewnych sytuacjach, w związku z wystawieniem poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich, otrzymywał gratyfikację finansową tj. pieniądze, alkohol czy perfumy.

Łącznie mężczyzna usłyszał 34 zarzuty. Przyznał się do popełnionych czynów. Policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania oraz przychodnię, w której pracował, zabezpieczając niezbędną dokumentację. Prokurator zastosował wobec mężczyzny poręczenie w kwocie 25 tys. zł, zawieszenie wykonywania zawodu lekarza, w tym lekarza sądowego oraz zakaz opuszczania kraju. Za te czyny grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)