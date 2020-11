Kolejne ludzkie życie ocalone dzięki szybkiej reakcji policjantów Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każda interwencja jest inna, a policjant nigdy nie może być pewny tego czego może się spodziewać. Jednak na wszystko musi być przygotowany. Tak jak policjanci ze Szczytna, którzy podejmując interwencję związaną z awanturą domową, nie wiedzieli, że stoczą walkę o życie 41-latka, który próbował je sobie odebrać. Odpowiednie przeszkolenie funkcjonariuszy oraz ich natychmiastowa reakcja doprowadziły do tego, że przywrócili oni mężczyźnie funkcje życiowe. 41-latek trafił do szpitala, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc medyczna i wsparcie psychologa.

Mł. asp. Rafał Jaworski i st. post. Lidia Podelcka

Do policyjnej interwencji, której przebieg był bardzo dramatyczny, doszło w czwartek, 11.11.2020 r., tuż przed godz. 19:00. Policjanci z referatu patrolowo - interwencyjnego zostali skierowani do jednej z miejscowości na terenie powiatu szczycieńskiego, gdzie według zgłoszenia miało dojść do awantury domowej między małżonkami. Funkcjonariusze posiadali również informację, że w mieszkaniu znajduje się 11-letni chłopiec, syn zgłaszającej. W momencie, gdy funkcjonariusze byli w drodze na interwencję w sprawie awantury, jej charakter zmienił się diametralnie. Otrzymali bowiem informację, że 41-letni uczestnik kłótni, postanowił odebrać sobie życie.

Po dojechaniu na miejsce, patrol w składzie mł. asp. Rafał Jaworski i st. post Lidia Podlecka, zastali otwarte na oścież drzwi do mieszkania. Weszli do środka, gdzie w jednym z pomieszczeń zastali wiszącego już na sznurze mężczyznę. Policjanci natychmiast odcięli linę, uwolnili go z uścisku pętli, jednak 41-latek nie dawał oznak życia. Funkcjonariusze bez chwili wahania podjęli czynności by przywrócić mu krążenie i oddech. Dzięki udzielonej 41-latkowi pomocy udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Mężczyzna, choć był w bardzo złym stanie, zdołał jeszcze powiedzieć policjantom, że potrzebuje pomocy, gdyż ma problemy rodzinne. 41-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielona została mu specjalistyczna pomoc medyczna i wsparcie psychologa.

Szybka i profesjonalna reakcja policjantów uchroniła mężczyznę przed nieodwracalnymi konsekwencjami jego decyzji.

(KWP w Olsztynie / mw)