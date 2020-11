Podziękowania dla policyjnego małżeństwa. Pomogli ratować życie człowieka Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Seniorka z Iłowej, doceniając godną naśladowania postawę pary policjantów, wystosowała specjalne podziękowania, które wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Policyjne małżeństwo udzieliło pomocy mężczyźnie, który stracił przytomność na parkingu w Słubicach. Przebieg akcji ratunkowej był dramatyczny, ale finał szczęśliwy. Mężczyzna dochodzi do zdrowia.

Podkomisarz Magdalena Jankowska oraz jej mąż aspirant Bartłomiej Jankowski 21 października br. po skończonej służbie pojechali odebrać ze szkoły swoje córki, a później zrobić zakupy. Wychodząc z samochodu, policjantka zauważyła na parkingu leżącego mężczyznę. Bez chwili zawahania się ruszyła na ratunek, krzycząc do męża, że na ziemi ktoś leży. Po sprawdzeniu czynności życiowych okazało się, że osoba jest nieprzytomna i ledwo oddycha. Do policjantów udzielających pomocy podjechał mężczyzna, który pomógł im ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Oczekując na wezwaną na miejsce karetkę, cały czas sprawdzali czynności życiowe i stan zdrowia mężczyzny przekazując na bieżąco informacje dla dyspozytora medycznego. Mężczyzna na chwilę odzyskał świadomość, zdążył powiedzieć tylko jak ma na imię. W chwili gdy na miejsce przyjechała karetka, mężczyzna ponownie stracił przytomność. Dalsze czynności ratujące życie prowadzili już ratownicy. Jednym z ratowników, który przyjechał na miejsce, był sierżant Łukasz Pasiński. Funkcjonariusz oprócz tego, że jest policjantem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, pracuje również jako ratownik medyczny w słubickim szpitalu. Walka o życie mężczyzny trwała blisko dwie godziny. Ratownicy przeprowadzili w karetce sprawną resuscytację i przywrócili mężczyznę do życia. Okazało się, że miał zawał. Aktualnie jego stan zdrowia ulega poprawie.

Do komendy w Słubicach wpłynął list z osobistym podziękowaniem dla policjantów, którzy wykazali się bohaterską postawą. Podziękowania za uratowanie ludzkiego życia wystosowała seniorka z Iłowej. W swoim liście napisała, że cieszy się z postawy policjantów, którzy nie przeszli obojętnie wobec człowieka potrzebującego pomocy. Do podziękowań dołączony był rysunek oraz laurka, którą seniorka prosiła przekazać córce policjantów. 6-latka była świadkiem całego zdarzenia i po wszystkim wypowiedziała tylko jedno zdanie „Mamuś jestem dumna z Ciebie, że uratowałaś tego Pana”.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)