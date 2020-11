Blisko trzy tysiące tabletek ecstasy nie trafi na rynek Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznej pracy nowosolskich kryminalnych do obrotu nie trafi blisko trzy tysiące tabletek ecstasy oraz marihuana. W piątkowe popołudnie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwego 50-latka, który w samochodzie przewoził narkotyki. Mężczyzna odpowie także za złamanie sądowego zakazu poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Decyzją sądu trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątek 6 listopada br. około godziny 13:00 nowosolscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Seat. Kierującym okazał się 50-latek, mieszkaniec powiatu wschowskiego. Kierujący oświadczył policjantom, że nie posiada uprawnień do kierowania. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że ma on czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna był mocno zdenerwowany, trzęsły mu się ręce, wyczuwalna była silna woń alkoholu. Wynik badania wykazał ponad 1,5 promila. W pojeździe panował również charakterystyczny zapach dla marihuany. W trakcie czynności procesowych funkcjonariusze ujawnili ponad 0,5 kilograma suszu oraz prawie 3 tysiące tabletek ecstasy. Skuteczne działania nowosolskich stróżów prawa pozwoliły w tej sprawie zatrzymać trzy osoby. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Wobec sprawcy, u którego zostały ujawnione tabletki ecstasy, na wniosek prokuratora Sąd zastosował tymczasowy areszt. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie aż pięciu zarzutów. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie ciągle pojawiają się nowe wątki, ujawniane są kolejne dowody oraz wykonywane są czynności z osobami, którym 50-latek udzielił narkotyków. Teraz muszą zostać wnikliwie zbadane przez nowosolską policję pod nadzorem prokuratury.

(KWP w Gorzowie Wlkp./ kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.43 MB)