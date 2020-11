Stracił blisko 70 tysięcy złotych inwestując w „Bitcoin’y”. Nie daj się oszukać i chroń swoje dane! Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 70 tysięcy złotych utracił mieszkaniec powiatu świebodzińskiego, chcąc zainwestować w „Bitcoin’y” czyli krypto-walutę. Udostępnił dane do swojego konta oszustowi, a ten zaciągnął na niego zobowiązania. Pamiętajmy, aby nigdy nie podawać danych dostępowych do banku lub żadnego serwisu. Poznaj sposoby działania oszustów i nie daj się oszukać w sieci. Chroń swoje dane.

Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach poprzez wprowadzanie w błąd, lub za pomocą złośliwego oprogramowania to dziś częste sposoby działania oszustów. Aby móc się przed nimi chronić należy stosować się do kilku zasad bezpieczeństwa, ale przede wszystkim ograniczyć zaufanie. Jedną z podstawowych zasad jest ochrona danych. Nigdy, żadna uczciwa firma nie poprosi nas o podanie danych do logowania na konto, zarówno te bankowe, jak i do serwisów społecznościowych. Dlatego też NIGDY i NIKOMU takich danych nie przekazujemy!

Jeden z mieszkańców powiatu świebodzińskiego nie zastosował się do tej zasady. Został przekonany o możliwości dołączenia do intratnej inwestycji w „Bitcoin’y” czyli krypto-walutę. Mężczyzna przekazał dane dostępowe do swojego konta bankowego, w celu przeprowadzenia „uwierzytelniających” operacji oszustowi, który zaciągnął na jego osobę kredyty. Poszkodowany utracił w ten sposób około 70 tysięcy złotych.

Nie jest to jedyny sposób działania oszustów. Kolejnym popularnym sposobem działania są fałszywe maile. Oszuści podszywają się pod popularne serwisy bądź firmy kurierskie. W pierwszym z przypadków w treści e-maila znajdziemy informacje, o trudności z kontaktem i konieczności uregulowania zaległości, inaczej nasz dostęp do serwisu zostanie zablokowany. W drugim przypadku, w wiadomości od firm kurierskich zobaczymy informację o braku możliwości odnalezienia naszego adresu, przez co nie można dostarczyć przesyłki. W obu przypadkach NIE WOLNO wchodzić w żaden z linków/odnośników. Przekierują nas one na stronę do złudzenia przypominającą oryginalną, a następnie poprzez złośliwe oprogramowanie podczas próby logowania do serwisu lub do banku wykradną nasze dane dostępowe.

Pamiętajmy:

- NIGDY i NIKOMU nie przekazujemy naszych danych służących do logowania do żadnego serwisu.

- Weryfikujemy nietypowe maile ponaglające do spłaty rzekomego zadłużenia lub braku możliwości dostarczenia przesyłki poprzez np. infolinię danej firmy (nie stosujemy do tego danych kontaktowych podanych w mailu – sami wyszukujemy w sieci!)

- Nie wchodzimy w nieznane nam linki (mogą podczas przekierowania instalować złośliwe oprogramowanie służące do wykradania naszych danych)

- Zawsze. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy upewniamy się, kim jest nasz rozmówca.

młodszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Telefon 68 476 36 28, 519 534 237