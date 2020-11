Krakowscy seniorzy stracili jednego dnia 135 tys. zł w oszustwach metodą „na policjanta” Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy seniorzy oszukiwani przez rzekomych policjantów stracili jednego dnia 135 000 zł. Część pieniędzy pochodziła z kredytu wziętego przez ofiary w celu pomocy „policji” w „tajnej akcji”. Gotówkę poszkodowani zostawili policjantom m.in. koszach na śmieci.

Ostatnio informowaliśmy o kolejnych oszustwach w Krakowie i okolicach metodami „na członka rodziny”, „na policjanta” czy „na szczepionkę” w materiale Nie dajcie się oszukać fałszywym wnuczkom, fałszywym policjantom i fałszywym zgłoszeniom o zakażeniu członka rodziny.

10 listopada br. otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie o tego typu przestępstwach. 70-letnia mieszkanka Krakowa zgłosiła w komisariacie V, że nieznany sprawca podczas rozmowy telefonicznej, przedstawiając się jako „policjant Jerzy Potocki z KWP w Krakowie”, poinformował, że jej pieniądze w banku są zagrożone i mogą zostać skradzione. W wyniku wprowadzenia w błąd, pokrzywdzona kierowana przez cały czas przez sprawcę, dokonała wypłaty pieniędzy w trzech placówkach (tego samego banku), w łącznej kwocie 70 000 zł, które pozostawiła w koszach na śmieci oraz innych miejscach wskazanych przez rozmówcę na terenie Krakowa. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku.

Z kolei 80-latek zgłosił, że 9 listopada br. odebrał telefon od mężczyzny, który poinformował go, iż do jego miejsca zamieszkania zostaną dostarczone „listy z ZUS-u”, wypytywał też o adres – w celu rzekomej weryfikacji. Kolejnego dnia (10 listopada) zadzwonił mężczyzna podający się za „policjanta Krzysztofa Janickiego z CBŚ” i wypytywał o poprzedni „telefon z ZUS”. W toku rozmowy rzekomy policjant przekazał, iż wówczas dzwonili oszuści. Podczas dalszej rozmowy namówił 80-latka na przekazanie pieniędzy, twierdząc, że pieniądze będą konieczne do przeprowadzenia prowokacji i złapania oszustów na gorącym uczynku. Senior nie miał gotówki, więc za namową „policjanta” udał się z żoną do banku, gdzie małżeństwo zaciągnęło dwa kredyty na łączną kwotę 65 000 zł. Następnie wybraną z konta gotówkę seniorzy pozostawili we wskazanym miejscu tj. pod jednym z zaparkowanych samochodów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi komisariat VII.

(KWP w Krakowie / kp)