Był poszukiwany i kierował autem pod działaniem narkotyków. 30-latka zatrzymali dzielnicowi Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie zatrzymali 30-latka, który będąc pod działaniem narkotyków, kierował pojazdem. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany, a jego samochód nie posiada ubezpieczenia i badań technicznych. 30-latek jest już 90 osobą znajdującą się pod działaniem narkotyków, którą w tym roku zatrzymali policjanci ze Wschowy.

Wschowscy policjanci regularnie eliminują z ruchu drogowego kierowców, którzy prowadzili pojazd, będąc pod działaniem narkotyków. Wielokrotnie funkcjonariusze zabezpieczali substancje zakazane, które kierowcy posiadali przy sobie lub ukrywali w miejscu zamieszkania.

W środę (11.11.2020 r.) dzielnicowi zatrzymali do kontroli drogowej 30-latka, który kierował pojazdem marki Renault. Zachowanie kierowcy i pasażerów zbudziły podejrzenia mundurowych. Jak się okazało, tester narkotykowy wykazał w organizmie 30-latka obecność środków odurzających w postaci marihuany, amfetaminy i metaamfetaminy. Na dodatek wszystkiego, mężczyzna w systemie policyjnym widniał jako osoba poszukiwana. W wyniku kolejnych sprawdzeń okazało się, że pojazd nie posiadał ubezpieczenia i aktualnych badań technicznych. Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Jest on już 90 osobą zatrzymaną w tym roku przez wschowskich policjantów, która kierowała pojazdem pod działaniem narkotyków.

Problem kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu to zmora codzienności na drogach. Z policyjnych statystyk wynika, że najwięcej pozytywnych „trafień” przypada w weekendy, bądź dni świąteczne. Dla wschowskich policjantów każdy dzień jest dniem intensywnych działań podejmowanych na drogach w celu eliminowania potencjalnych drogowych przestępców.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)