Policjanci przerwali nielegalną imprezę w centrum Sopotu Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Sopotu ujawnili dyskotekę w centrum miasta i w tej sprawie prowadzone są czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. O rażących naruszeniach w lokalu mundurowi powiadomili także sanepid, który może nałożyć karę w wysokości do 30 tys. zł.

Każdego dnia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie prowadzą działania na rzecz walki z Covid-19. Biorąc pod uwagę rosnącą ilość zachorowań, prowadzone działania mają przede wszystkim ograniczyć ryzyko zakażeń i rozprzestrzenianie się wirusa. Celem policyjnej akcji jest też wzrost świadomości na temat panującego zagrożenia. Funkcjonariuszy prewencji, ruchu drogowego i kryminalnych można spotkać przede wszystkim w sklepach, środkach komunikacji publicznej, na deptakach oraz w lokalach, gdzie sprawdzają jak mieszkańcy i osoby odwiedzające Sopot stosują się do obostrzeń.

W ostatnich dniach w wyniku przeprowadzonych kontroli stróże prawa zauważyli, że pomimo znacznego wzrostu liczby chorych, nadal zdarzają się osoby, które za nic mają wprowadzone obostrzenia i dalej lekceważą ten obowiązek. Od soboty, 7 października br. sopoccy policjanci interweniowali wobec 30 osób, które naruszyły przepisy sanitarne. 28 osób zostało ukaranych mandatami, w większości za brak zakrycia twarzy, 1 osobę pouczono, a wobec kolejnej osoby zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze ujawnili również dyskotekę prowadzoną w centrum miasta. Do zdarzenia doszło 8 listopada br. około godz. 3.00 nad ranem. Po otrzymaniu zgłoszenia, że w jednym z lokali jest głośna impreza, sopoccy kryminalni weszli do tego lokalu i go skontrolowali. Okazało się, że w środku kilkadziesiąt osób tańczyło na parkiecie przy włączonej muzyce, nie było zachowanego dystansu i osoby nie miały zasłoniętych twarzy. W tej sprawie sopoccy policjanci prowadzą już czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Ponadto o rażących naruszeniach w lokalu mundurowi powiadomili również sanepid, który może nałożyć karę w wysokości do 30 tys. zł.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających Sopot apelujemy o respektowanie przepisów związanych z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Kierujmy się rozsądkiem i odpowiedzialnością dla naszego wspólnego dobra.

Przed nami kolejny weekend. Sopoccy policjanci, tak jak dotychczas, będą prowadzić wzmożone działania poświęcone walce z Covid-19 i będą sprawdzać, jak osoby stosują się do wprowadzonych ograniczeń. Wobec osób niestosujących się do obowiązujących zaleceń nie będzie taryfy ulgowej.

(KWP w Gdańsku / kp)