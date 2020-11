Szczecińscy policjanci zabezpieczyli podrobione towary Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas prowadzonych działań zabezpieczyli elementy szczoteczek do zębów oraz ostrza do maszynek elektrycznych z podrobionymi znakami towarowymi znanej na rynku marki. Właścicielowi podrobionych towarów może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z wydziału do walki zprzestępczością gospodarczą przeprowadzili kolejne już tego typu działania na terenie miasta. Policjanci na jednym z portali ogłoszeniowych ujawnili ofertę sprzedaży elementów wymiennych szczoteczek do zębów oraz wymiennych ostrzy do maszynek elektrycznych do golenia z podrobionymi znakami towarowymi należącymi do jednej ze znanych firm.

Kryminalni zabezpieczyli ponad 400 opakowań wymiennych elementów do elektrycznych szczoteczek i ponad 100 opakowań z zawartością ostrzy do maszynek. Wszystkie te produkty były oznaczone nielegalnymi znakami renomowanej firmy, które sprzedawane były za dużo niższą cenę niż oryginalne produkty.

Właściciel podrobionych towarów za popełnione przestępstwa odpowie teraz przez sądem. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności

Szczecińscy policjanci od lat współpracują z przedstawicielami znanych firm w celu wyeliminowania handlowców oferujących do sprzedaży podrobione towary.

(KWP w Szczecinie / mw)