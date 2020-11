Wałbrzyski policjant odznaczony orderem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 12.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Głuszycy asp. szt. Radosław Dobosz został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana osobie tylko raz w życiu. Wałbrzyski policjant dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał już ponad 30 litrów krwi.

W miniony wtorek, 10.11.2020 r., w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu aspirant sztabowy Radosław Dobosz uhonorowany został ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Asp. szt. Radosław od 16 lat pełni służbę w Policji, obecnie na stanowisku dyżurnego Komisariatu Policji w Głuszycy Obok niesienia pomocy ludziom w zakresie bezpieczeństwa, od 25 lat dzieli się z innymi tym, co posiada najcenniejszego – własną krwią. Dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał jej już ponad 30 litrów. Jak sam twierdzi: "krew to najcenniejszy dar życia i choć wie, że większego odznaczenia dostać już nie można, to jeśli tylko zdrowie pozwali, to dalej będzie kierował się słowami – Oddaj Krew, Uratuj Życie."

(KWP we Wrocławiu/js)